Anschlag Zwei Wohnungen in Berlin durchsucht

Der Fahndungsaufruf des BKA, mit dem nach Anis Amri gesucht wurde (dpa-news / Bundeskriminalamt)

Im Zusammenhang mit dem Anschlag vom 19. Dezember hat die Polizei in Berlin zwei Wohnungen durchsucht.

Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wird ein 26-jähriger Tunesier verdächtigt, von den Anschlagsplänen gewusst und dem mutmaßlichen Attentäter Amri geholfen zu haben. Der Mann sei auch noch in zeitlicher Nähe zum Anschlag mit Amri in Kontakt gewesen. Der zweite Verdächtige sei ein ehemaliger Mitbewohner Amris.



Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt waren zwölf Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Attentäter Amri wurde nach mehrtägiger Flucht in Italien von der Polizei erschossen.