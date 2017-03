Die Terrorwarnung in Essen hat nach Informationen aus Sicherheitskreisen einen islamistischen Hintergrund.

Wie der WDR berichtete, soll eine Person aus dem Ausland mit Bezug zur Terrormiliz IS den Auftrag für einen Bombenanschlag gegeben haben. Ein Polizeisprecher sagte, es habe ganz konkrete Hinweise gegeben, dass der Anschlag auf das Einkaufszentrum am Limbecker Platz am heutigen Tag habe stattfinden sollen. Erkenntnisse, wie der Plan umgesetzt werden sollte, haben die Ermittler nach eigenen Angaben nicht. Man habe entschieden, den Gebäudekomplex für den ganzen Tag zu schließen.



Zuvor hatte die Polizei von einer anderen Sicherheitsbehörde die Warnung vor einem drohenden Anschlag erhalten. In Zusammenhang damit wurden zwei Männer aus Oberhausen vernommen. Zudem wurden ihre Wohnungen durchsucht. Die Polizei sprach zunächst nicht von Tatverdächtigen.