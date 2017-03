Nach der Anschlagsdrohung auf eine Diskothek im baden-württembergischen Offenburg prüfen die Ermittler einen islamistischen Hintergrund.

Es gebe entsprechende Hinweise in einem Chatverlauf, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Hintergründe seien jedoch aufgrund der psychischen Auffälligkeiten des Tatverdächtigen schwer einzuschätzen. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 22-Jährigen. Er soll im Internet ein Attentat auf die Diskothek angekündigt haben. Daraufhin war es zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Der Verdächtige bestreitet den Angaben zufolge die Tat.



Hinter dem geplanten Anschlag auf ein Einkaufszentrum in Essen stecken laut einem Zeitungsbericht Anhänger der Terrormiliz IS. Wie die Zeitung "Die Welt" berichtete, rekrutierte ein 24-Jähriger aus Oberhausen drei Islamisten über das soziale Netzwerk Facebook. Sie sollten sich demnach in dem Einkaufszentrum in die Luft sprengen.