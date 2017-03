In Zusammenhang mit der Anschlagsdrohung in Essen hat die Polizei eine Wohnung in Oberhausen durchsucht.

Der Wohnungsinhaber werde vernommen, teilte die Polizei Essen mit. Die Ermittlungen dauerten an. Zuvor war das Einkaufszentrum am Limbecker Platz wegen der Drohung geschlossen worden. Nach Angaben der Polizei gab es konkrete Hinweise einer anderen Behörde, dass das Gebäude Ziel eines Terroranschlags sein könnte. Beamte in schusssicheren Westen und mit Maschinenpistolen sichern den Komplex ab.