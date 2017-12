Frankreichs staatliches Fernsehen hat die Ausstrahlung eines romantischen Films verschoben, dessen Handlung mit dem Terroranschlag auf die Pariser Konzerthalle Bataclan zu tun hat.

Nach Angaben des Senders France 2 wurde das Projekt zunächst gestoppt, damit sich die Produzenten mit Gruppen von Überlebenden treffen können. Der Fernsehsender stand unter Druck, nachdem die Witwe eines Bataclan-Opfers über eine Online-Petition mehr als 38.000 Unterschriften gegen eine Ausstrahlung gesammelt hatte. Bei der Attacke im November 2015 hatten Islamisten 90 Menschen getötet.



Die fiktionale Liebesgeschichte "Ce soir-là" ("An jenem Abend") handelt davon, wie zwei Menschen nach dem Anschlag zusammenkommen. Eine Frau, die hinter dem Bataclan wohnt, und ein Passant kümmern sich zunächst um Opfer, die vor den Bewaffneten fliehen konnten. Als sich die Überlebenden später mit den Helfern treffen wollen, sind auch der Mann und die Frau dabei, zwischen denen sich eine Beziehung entwickelt.



Die Attacke mit 90 Toten innerhalb der Konzerthalle wird zwar nicht nachgestellt. Die Witwe hatte den Film dennoch "schmerzvoll" genannt und gesagt, die Opfer-Angehörigen seien empört, dass ein derartiges Projekt so kurz nach dem Gewalt-Ereignis realisiert werden könne. Die Betroffenen benötigten Ruhe und Respekt und keinen Sender, der danach heische, seine Quoten zu verbessern. Der Vorsitzende der Opfervereinigung "Life for Paris" begrüßte die Verschiebung des Films.

