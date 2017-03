Georges Bizet

Die Perlenfischer

Mariusz Kwiecien, Matthew Polenzani,

Diana Damrau, Nicolas Testé

Chor und Orchester der Metropolitan Opera New York

Leitung: Gianandrea Noseda

Erato DVD 0190295893613

Giacomo Puccini

Turandot

Nina Stemme, Maria Agresta, Carlo Bosi,

Aleksandrs Antonenko, Alexander Tsymbalyuk u.a.

Chor und Orchester der Mailänder Scala

Leitung: Riccardo Chailly

Decca DVD 0743937

"Heimat"

Lieder von Schubert, Brahms, Wolf, Britten u.a.

Benjamin Appl (Bariton), James Baillieu (Klavier)

Sony Classical 88985393032

Winterreise–Editionsprojekt: Inspiration, Interpretation, Imagination

1: Lotte Lehmann rezitiert die Winterreise-Gedichte von Wilhelm Müller

2: Hans Zender, Schuberts Winterreise. Eine komponierte Interpretation für Tenor und kleines Orchester

Julian Prégardien (Tenor), Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Robert Reimer

3: Franz Schubert, Winterreise – "ein Cyclus von Liedern nach Gedichten von Wilhelm Müller”; Rekonstruktion eines historischen Liederabends

Julian Prégardien (Tenor), Michael Gees (Klavier)

CDs sind bestellbar über Webshop auf www.prhei.com

"A noble and melancholy instrument"

Music for horns and pianos of the 19th century

Werke von Beethoven, Schumann, Rossini, Glasunow u.a.

Alec Frank-Gemmill (Hörner), Alasdair Beatson (Klaviere)

BIS Super Audio CD 2228

Johann Sebastian Bach

Goldberg-Variationen BWV 988

Beatrice Rana, Klavier

Warner CD 0190295880187

Johann Sebastian Bach

Italienisches Konzert, Partiten Nr. 1 und 3, Duette u.a.

Rafał Blechacz, Klavier

DG CD 479 5534

Nigel Kennedy

My world

Nigel Kennedy (Violine), Oxford Philharmonic Orchestra, Jazz-/Rockband, Klavier

New world 0300878NM