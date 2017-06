Weitere Themen im "Anspiel" sind unter anderem Neuaufnahmen von Mozarts Sinfonien mit den Berliner Philharmonikern im digitalen Format und von Mahlers 4. Sinfonie mit den Düsseldorfer Sinfonikern sowie das Meyerbeer-Opernalbum der Sopranistin Diana Damrau und die neue CD des Monte Piano Trios.

Claudio Monteverdi: 3xPoppea

DVD 1: Norwegian National Opera – Regie Ole Anders Tandberg

DVD 2: Schwetzinger Festspiele 1993 – Regie Michael Hampe: Poppea

DVD 3: Theaterhaus Stuttgart – Gauthier Dance – Choreografie von Christian Spuck: Poppea

EuroArts 3 DVDs 0880242563187

Giacomo Meyerbeer: Grand Opera

Diana Damrau, Orchestre et Choeur de l’Opéra national de Lyon

Leitung: Emmanuel Villaume

Erato 0190295848996

Fantasy Triptych

Werke für Klaviertrio von Amy Beach, Natalie Klouda und Clara Schumann

Monte Piano Trio

Genuin Classics 17449

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonie Nr. 39 in Es-Dur KV 543

Sinfonie Nr. 40 in g-Moll KV 550

Sinfonie Nr. 41 in C-Dur KV 551 "Jupiter"

Berliner Philharmoniker

Leitung: Simon Rattle

Berliner Philharmoniker Recordings BPHR 17032; LC 13781

only Download

https://www.berliner-philharmoniker-recordings.com/mozart-symphonies-24-bit-download.html

Gustav Mahler

Sinfonie Nr. 4 G-Dur

Düsseldorfer Symphoniker

Leitung: Adam Fischer

Avi Music 4260085533787