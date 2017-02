Darüber hinaus sprechen wir über die chinesische Komponistin Ying Wang und ihre Debüt-CD, die im Deutschlandfunk Kammermusiksaal aufgenommen wurde, sprechen über immer größere Jubiläumsboxen vieler Plattenfirmen zum Geburtstag großer Künstler und stellen zwei Konzerte mit Werken Ludwig van Beethovens auf DVD sowie die erste Gesamtaufnahme aller Streichquartette von Erwin Schulhoff mit dem Alma Quartet vor.

Philip Glass

Piano Works

Víkingur Ólafsson, Klavier

DGG 00289 4796918

Philip Glass

Saxofonkonzert (nach dem 1. Violinkonzert) u.a.

Amy Dickson, Saxofon, Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: Mikel Toms

Sony 88985411942

Ying Wang

Tun-tu (Chamber music renewed)

Nikola Lutz, Ensemble Phoenix, Manufaktur für aktuelle Musik u.a.

Wergo 4010228734720

Ludwig van Beethoven

Klavierkonzerte Nr. 2 und 3

Leon Fleisher, Margarita Höhenrieder, Kammerphilharmonie Amade, Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Accentus 5168825

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 9

Simona Saturova, Mihoko Fujimura, Christian Elsner, Christian Gerhaher, MDR Rundfunkchor, GewandhausChor und -Orchester Leipzig

Leitung: Herbert Blomstedt

Accent 4481739

Erwin Schulhoff

Complete string quartets

Alma Quartet

Gutman records CD 161

Mstislav Rostropovitch

Complete recordings on Deutsche Grammophon

DGG 4276739

Mstislav Rostropovitch - Cellist of the century

The complete Warner recordings

Warner 5790724