Die Verschmutzung der Meere mit kleinsten Plastik-Teilchen ist bis in die Antarktis vorgedrungen.

Wie die Umweltschutzorganisation Greenpeace in Hamburg mitteilte, handelt es sich um umweltschädliche Chemikalien und Spuren von Mikroplastik, etwa aus beschichteter Kleidung oder von Fischernetzen. Bei einer Expedition Anfang des Jahres seien die schädlichen Stoffe in sieben von acht Wasserproben gefunden worden. Ein Sprecher sagte, ähnliche Ergebnisse wie in der Antarktis seien bereits aus der Arktis bekannt gewesen, die allgemein besser erforscht sei.



Mikroplastik und chemische Schadstoffe werden durch Wind und Meeresströmungen sowie über die Atmosphäre in die entlegenen Regionen getragen und bleiben zum Teil Jahrzehnte in der Umwelt. Über die Nahrungskette können sie sich in Tieren wie Pinguinen, Robben und Walen anreichern.

