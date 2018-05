CSU-Landesgruppenchef Dobrindt stößt mit seiner Äußerung über eine "Anti-Abschiebe-Industrie" weiter auf Widerspruch.

Der SPD-Politiker Kahrs sagte der Zeitung "Die Welt", das Gerede sei Quatsch. Den Abschiebungsgegnern, deren Ziele man begrüßen oder ablehnen könne, gehe es nicht ums Geld. Dobrindt betreibe den verzweifelten Versuch, einige AfD-Wähler zurückzuholen. Der bayerische SPD-Fraktionschef Rinderspacher warf dem CSU-Landesgruppenchef eine gefährliche Politik der Spaltung vor. Die Grünen betonten, Dobrindt stelle grundsätzliche Elemente des Rechtsstaats in Frage. Auch der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Schellenberg, sagte, das Einlegen von Rechtsmitteln und das Erheben von Klagen stehe jedem im Rahmen der geltenden Gesetze zu. Gerade das mache den Rechtsstaat aus.



Dobrindt hatte in der Zeitung "Bild am Sonntag" gesagt, durch Hilfsorganisationen und Anwälte, die sich auf Widersprüche gegen abgelehnte Asylanträge spezialisierten, würden Bemühungen des Rechtsstaats sabotiert und eine Gefährdung der Öffentlichkeit provoziert.

