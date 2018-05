CSU-Landesgruppenchef Dobrindt ist mit seinen Äußerungen über eine "Anti-Abschiebe-Industrie" auf Widerspruch gestoßen. SPD-Generalsekretär Klingbeil warf Dobrindt vor, grundsätzliche Elemente des Rechtsstaaats in Frage zu stellen. Ähnlich äußerte sich der Fraktionsgeschäftsführer der Linken, Korte. Er erklärte, zu der üblichen CSU-Hetze via Sonntagszeitung komme jetzt noch, dass Dobrindt ein Problem mit dem Rechtsstaat habe.

Dobrindt hatte zuvor erklärt, wer mit Klagen die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern versuche, der arbeite nicht für das Recht auf Asyl. Das richte sich vielmehr gegen den gesellschaftlichen Frieden. Dobrindt nannte es in der "Bild am Sonntag" nicht akzeptabel, wenn die Bemühungen des Rechtsstaates sabotiert und eine weitere Gefährdung der Öffentlichkeit provoziert würden.



Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl betonte, Grund- und Menschenrechte würden nicht nur für Deutsche gelten. Es sei der Kern eines Rechtsstaates, dass Behördenentscheidungen von unabhängigen Gerichten überprüft würden. Mehr als 40 Prozent der Klagen gegen die Ablehnung von Asylanträgen seien im vergangenen Jahr erfolgreich gewesen. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, warnte davor, so zu tun, als ob es in Deutschland eine massenhafte Abschiebepraxis gebe. Er sagte der "Augsburger Allgemeinen", Abschiebungen seien bei der Betrachtung des Einzelfalls nicht einfach. Es gebe aber einen breiten Konsens darüber, dass Straftäter abgeschoben werden müssten.



Hintergrund der Debatte sind die Vorfälle im baden-württembergischen Ellwangen. Dort hatten bis zu 200 Flüchtlinge teils gewaltsam verhindert, dass die Polizei einen Mann aus Togo aus einer Flüchtlingsunterkunft abholte. Der 23-Jährige ist inzwischen in Gewahrsam, wehrt sich aber mit rechtlichen Schritten gegen seine Abschiebung nach Italien.

