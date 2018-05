Bundesinnenminister Seehofer hat die Äußerungen des CSU-Landesgruppenchefs Dobrindt über eine "Anti-Abschiebe-Industrie" verteidigt.

Niemand wolle den Rechtsstaat infrage stellen, sagte der CSU-Politiker vor einer Präsidiumssitzung in München. Allerdings werde eine ungewöhnlich hohe Zahl von Abschiebebescheiden vor Gericht angefochten, so dass sich Verfahren verzögerten. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer distanzierte sich von Dobrindts Äußerungen. Viele Menschen setzten sich für Asylbewerber ein und nutzten dabei Möglichkeiten, die der Rechtsstaat ihnen biete, sagte Kramp-Karrenbauer im ZDF. Sie stehe zur geltenden Rechtslage.



Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Högl sagte im Deutschlandfunk, es gebe in Deutschland einen Rechtsstaat, der Asylverfahren prüfe. Dies dürfe nicht in Frage gestellt werden.



Dobrindt hatte erklärt, Anwälte und Hilfsorganisationen arbeiteten gegen den gesellschaftlichen Frieden, wenn sie versuchten, mit Klagen die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern.

