Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat sich über unzureichende Fortschritte im Kampf gegen Doping in Russland beklagt.

Präsident Craig Reedie sagte in Lausanne, in den vergangenen Wochen seien vier Briefe an die russischen Behörden unbeantwortet geblieben. Das Angebot zur Mithilfe, um die internationalen Standards wieder zu erfüllen, stoße offenbar auf "taube Ohren". Es sei schade, dass die russischen Behörden so lange bei der Umsetzung brauchten. Reedie betonte, die großen Verlierer seien die Athleten.



Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA ist seit November 2015 suspendiert. Um wieder anerkannt zu werden, müssten das russische Sportministerium und das nationale olympische Komitee unter anderem die Ergebnisse des McLaren-Berichts über systematisches Doping anerkennen. Das wurde von Moskau bisher als inakzeptabel zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.