Vor dem Hintergrund der Krawalle hat Bundesinnenminister de Maizière Hamburg Austragungsort für den G20-Gipfel verteidigt.

Man dürfe nicht zulassen, dass eine Gruppe radikaler Gewalttäter, Brandstifter und Plünderer bestimme, ob, wann und wo Staats- und Regierungschefs zu notwendigen Gesprächen zusammenkommen, sagte de Maizière in Berlin. Jede Kritik an dem Tagungsort verkenne Ursache und Wirkung.



Im Hamburger Schanzenviertel war es vergangene Nacht zu schweren Ausschreitungen gekommen. Das globalisierungskritische Netzwerk Attac distanzierte sich in einem Facebook-Post von der Gewalt. Gleichzeitig kritisierte das Netzwerk "massive Polizeiübergriffe und Einschränkungen der Versammlungsfreiheit" in Hamburg.



Zur Stunde laufen in der Stadt drei Demonstrationen gegen den G20-Gipfel. Beim größten Protestzug unter dem Motto "Grenzenlose Solidarität statt G20" zählte die Polizei etwa 20.000 Teilnehmer. Die Proteste blieben bis jetzt friedlich.