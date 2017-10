Die Tornado-Aufklärungsflugzeuge der Bundeswehr haben ihren Einsatz im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat wieder aufgenommen

Sie starten jetzt vom Stützpuznkt Al-Asrak in Jordanien. Von dort hoben heute zwei Maschinen zu einem Aufklärungsflug ab. Die Bundeswehr hatte sich vom türkischen Stützpunkt Incirlik zurückgezogen, weil die Türkei Bundestagsabgeordneten immer wieder den Besuch bei den Soldaten verweigert hatte. In Jordanien sind 250 Soldaten, vier Tornado-Jets und ein Tankflugzeug stationiert. Sie unterstützen die internationale Allianz im Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak.