In Washington haben die 68 Mitglieder der Anti-IS-Koalition das gemeinsame Ziel bekräftigt, die Terrororganisation weltweit zu besiegen.

Dies sei das oberste Ziel der Vereinigten Staaten in der Nahost-Region, sagte US-Außenminister Tillerson bei dem Treffen. Er rief die Partner zu größeren Anstrengungen und gemeinsamen Strategien auf. So gehe es zum Beispiel um den Austausch von Geheimdienstinformationen. Bundesaußenminister Gabriel ließ sich bei der Konferenz in Washington vom politischen Direktor im Auswärtigen Amt, Michaelis, vertreten.