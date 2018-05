Bei Protesten gegen den russischen Präsidenten Putin in Moskau ist der Oppositionspolitiker Nawalny festgenommen worden.

Das berichten der Sender Echo Moskwy und die Nachrichtenagentur Reuters. Weitere Demonstranten wurden demnach ebenfalls in Gewahrsam genommen. Nawalny hatte für heute zu landesweiten Protesten aufgerufen. Die Behörden haben die Kundgebungen nicht genehmigt. Die Polizei war bereits in mehreren sibirischen Städten gegen die Versammlungen vorgegangen.



Die Proteste stehen unter dem Motto "Nicht unser Zar". Nach seiner Wiederwahl vom März soll Putin am Montag für eine weitere sechsjährige Amtszeit vereidigt werden.

