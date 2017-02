Anti-Terror-Einsatz Polizei nimmt in Chemnitz eine Person in Gewahrsam

Polizeieinsatz wegen Terroralarms in Chemnitz (Haertelpress/dpa)

In Chemnitz hat es einen Anti-Terror-Einsatz gegeben.

Beamte hätten ein Haus gestürmt und mehrere Wohnungen durchsucht, meldete die Deutsche Presse Agentur unter Berufung auf Sicherheitskreise. Dabei sei ein Verdächtiger in Gewahrsam genommen worden. Einzelheiten sollen heute auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Die Ermittlungen werden demnach von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe geleitet.



Im Oktober vergangenen Jahres scheiterte bei einem Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz die Festnahme eines 22-jährigen Syrers. Er wurde später in Leipzig von Landsleuten überwältigt und der Polizei übergeben. Kurz darauf erhängte er sich in der Untersuchungshaft.