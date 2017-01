Anti-Trump-Demo Prominenz bei Großkundebung für Frauenrechte

Großdemonstration auf der National Mall in Washington D.C. (AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS)

Aus Protest gegen US-Präsident Trump sind in Washington Hunderttausende für die Rechte von Frauen und Minderheiten auf die Straße gegangen.

Zu den prominenten Rednerinnen zählten unter anderem Popstar Madonna und Schauspielerin Scarlett Johansson. In einem Tweet erhielt die Aktion zudem die Unterstützung der unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Clinton. Sie lobte die Aktion und dankte den Teilnehmern, dass sie für ihre Werte einstünden und das Wort ergriffen.



Die Kundgebung galt als Höhepunkt einer Protestaktion mit rund 670 Veranstaltungen weltweit. Sie richtet sich unter anderem gegen Äußerungen Trumps, die als frauenfeindlich kritisiert wurden sowie gegen seine Verbalangriffe auf Minderheiten. Demonstrationen gab es auch in Paris, Rom, Wien, Amsterdam und London sowie in mehreren deutschen Städten.