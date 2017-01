Anti-Trump-Demos Millionen protestieren weltweit

Szene der Anti-Trump-Demonstration in Los Angeles. (EPA / DPA / Mike Nelson)

Weltweit haben Millionen Menschen gegen den neuen US-Präsidenten Trump demonstriert.

Allein in Los Angeles und Washington gingen nach Agenturangaben jeweils rund eine halbe Million Protestierende auf die Straße. Sie warfen Trump unter anderem Frauenfeindlichkeit und Stimmungsmache gegen Minderheiten vor. Bei dem Demonstrationszug in Washington, einem Frauen-Marsch, traten mehrere Prominente als Rednerinnen auf, darunter die Sängerin Madonna und die Schauspielerin Scarlett Johansson. Veranstaltungen gab es unter anderem auch in New York, Sydney, Mexico-City, Paris, Rom, Wien, Amsterdam und London sowie in mehreren deutschen Städten.