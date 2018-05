Die CDU will das jüdische Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus stärker in den Fokus nehmen.

Dazu habe die Parteispitze die Einrichtung eines jüdischen Forums innerhalb der Union beschlossen, sagte Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer in Berlin. Bei der CSU hatte es bereits am Samstag eine entsprechende Entscheidung gegeben. Unter dem Motto "Von Schabbat zu Schabbat - Gemeinsam gegen Antisemitismus" plant die CDU zudem eine bundesweite Aktionswoche, die am 25. Mai beginnen soll. Mit der Initiative wolle man auf die Vielfalt des jüdischen Lebens hierzulande aufmerksam machen, betonte Kramp-Karrenbauer.

