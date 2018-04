Nach den Übergriffen auf Kippa tragende Männer in Berlin spricht der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, von einer neuen Qualität des Antisemitismus.

Er hätte sich einen solchen Vorfall vor zehn Jahren nicht vorstellen können, sagte Schuster im Deutschlandfunk. Die rote Linie habe sich verschoben. Er äußerte sich zudem besorgt über das Wiederauftauchen von antisemitischen Stereotypen wie, so wörtlich, "die jüdische Weltverschwörung". Schuster verwies darauf, dass das Problem nicht alleine aufgrund arabischer Migranten bestehe. Antisemitismus sei ebenfalls bei einem Teil der deutschen Bevölkerung vorhanden.



Am Dienstag waren zwei Männer mit Kippa in Berlin von einem Arabisch sprechenden Mann angegriffen worden. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl erlassen. Bundesaußenminister Maas nannte den Vorfall beschämend. Deutschland müsse gegen jede Form von Antisemitismus klar Stellung beziehen, sagte er.

