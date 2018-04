Wenn irgendetwas eine Identität Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat, so ist das die Erinnerung an den Holocaust, das Eingeständnis deutscher Schuld sowie das Verhältnis zu Israel. Angela Merkel hat das mit dem Begriff der Staatsraison verbunden.

Die Bedeutung des Themas aber ist umfassender. Man kann den Zusammenhang von geschriebenen und ungeschriebenen Normen, Wertvorstellungen und Verhaltensregeln, die als Lehren aus der Vergangenheit bezeichnet werden, mit dem soziologischen Begriff der Zivilreligion umschreiben. Wie in einer spirituellen Glaubensgemeinschaft wirkt auch eine Zivilreligion nicht nur rational. Sie funktioniert auch durch hohepriesterliche Autoritäten, Tabus und absolute Sanktionen.

Antisemiten sind in diesem Zusammenhang die übelsten Häretiker. Sie greifen alles an, was diese Gesellschaft als wesentlich für ihren inneren Zusammenhalt erachtet. Deshalb werden auch in diesen Tagen alle Kräfte der gesellschaftlichen Immunabwehr mobilisiert. Sie setzt vor allem auf Rituale der Selbstvergewisserung. Glaubensbekenntnisse und Verdammungen werden ausgesprochen, als genüge es, das säkulare Credo über Twitter zu aktualisieren.

Studien zeigen, wie die kritische Distanz junger Deutscher gegenüber Israel gewachsen ist

Dabei war schon immer deutlich, dass der Volksglaube von den Postulaten der Glaubenswächter und moralischen Autoritäten abwich. Die Diskrepanz zwischen einem staatstragenden Anti-Antisemitismus und dem, was in der Breite der Gesellschaft gesagt und gedacht wird, nimmt nicht nur durch Migration, Flucht und Exil zu.

Studien weisen nach, wie die kritische Distanz junger Deutscher gegenüber Israel seit Jahren gewachsen ist, während Deutschland in Israel immer positiver betrachtet wurde. Die Zahl junger, großenteils säkularer Israelis, die in Berlin leben, wird inzwischen höher geschätzt als die Mitgliederzahl der jüdischen Gemeinde. Viele von ihnen haben ihr Land aus Frustration verlassen.

Die Bundesregierung macht sich unterdessen eine Antisemitismus-Definition zu eigen, die es erlaubt, die Grenzen zwischen Antisemitismus und Kritik an israelischer Politik systematisch zu verwischen. Sigmar Gabriel darf sich nicht wundern, dass er heute Morgen im Deutschlandfunk vom Präsidenten des Zentralrats der Juden in einem Atemzug mit dem arabischen Schläger vom Helmholtzplatz als Antisemit gebrandmarkt wurde, weil er Israel einmal mit Apartheid in Verbindung gebracht hatte.

Genau hier liegt das Minenfeld, auf dem in dieser Zeit die heikelsten Klärungen nötig sind. Und hier versagen die Rituale der deutschen Zivilreligion. Sie reagiert mit Glaubenssätzen auf Provokationen, Herausforderungen und Fragen des globalen, 21. Jahrhunderts.

Nötig ist stattdessen ein aufklärerischer Diskurs, der Fragen stellt, Gewissheiten überprüft, Kenntnis erweitert. Dieser Prozess beginnt erst, nachdem gesagt wurde, dass Antisemitismus zu verurteilen sei. Er ist riskant und kann auch für die Mehrheitsgesellschaft schmerzhaft sein.

Zum Beispiel, wenn es darum geht, denen, die in jedem muslimischen Kopftuch eine politische Botschaft erkennen wollen, zu erklären, dass auch die Kippa mit Davidsstern eine politische Botschaft enthalten kann. Es geht darum, die fadenscheinige Vereinnahmung eines jüdischen Erbes für eine deutsche Nationalkultur zu hinterfragen.

Und es geht darum, mit dem Diskurs der Aufklärung auf Rituale des Hasses zu reagieren, wenn sie aus den Krisengebieten des Nahen Ostens in die Mitte Europas getragen werden.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.