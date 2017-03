Donald Trump habe Ressentiments aufgewiegelt und den Hass gegen Minderheiten geschürt, sagt Andreas Mink. Unter den amerikanischen Juden breite sich wegen der Drohungen Panik aus, nicht-jüdische Nachbarn gingen auf Distanz. "Das führt zu einer Isolierung der Juden in Gemeinden, in denen sie eigentlich integriert sind", sagt der Journalist. Die Mehrheit der amerikanischen Juden sei gegen Trump. "Sie wählen treu die Demokraten. Das ist die Überzeugung, dass es einem am besten geht in einer Gesellschaft, die demokratisch, freiheitlich, offen ist, wo es eine Rechtssicherheit gibt, die einen schützt vor einem autoritären Staat."

