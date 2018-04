Vor den für heute in mehreren Städten geplanten Aktionen gegen Antisemitismus hat die Journalistin Ferda Ataman das zunehmende zivilgesellschaftliche Engagement gelobt.

Es habe sich einiges getan, sagte sie im Deutschlandfunk. Noch nie seien so viele Menschen aktiv geworden und bereit gewesen, Verantwortung zu übernehmen. Vielen sei bewusst geworden, dass man Gesicht zeigen müsse. Antisemitismus sei nicht nur ein muslimisches Problem, sondern eines in der Breite der Gesellschaft, betonte Ataman. Die Journalistin ist auch Sprecherin des Netzwerks "Neue Deutsche Organisationen" für Vielfalt und gegen Rassismus.



Die Jüdische Gemeinde hat für den Abend in der Hauptstadt zu einer Kundgebung unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" aufgerufen. Ähnliche Veranstaltungen sind in Potsdam, Köln und Erfurt geplant. Anlass ist der Angriff auf zwei junge Männer mit Kippa in Berlin in der vergangenen Woche.

