Die ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden, Knobloch, sieht das öffentliche jüdische Leben in Deutschland zunehmend bedroht.

Jüdisches Leben könne in der Öffentlichkeit nur unter Polizeischutz und schärfsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, sagte sie der "Heilbronner Stimme". Aggressiver Antisemitismus - von verbalen Anfeindungen im Internet und in der analogen Welt über Schändungen und Zerstörungen bis hin zu physischen Angriffen - sei an der Tagesordnung. Knobloch forderte die Bundesregierung auf, einen Antisemitismus-Beauftragten einzusetzen. Dieses Amt müsse starke Kompetenzen und Befugnisse haben, es dürfe keine Symbolpolitik sein. - In Heilbronn war ein drei Meter hoher Chanukka-Leuchter beschädigt worden.

