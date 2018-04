Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Schuster, hat die Kundgebungen gegen Antisemitismus in Berlin und anderen deutschen Städten als wichtiges Symbol und Zeichen gelobt.

Ein einziger Tag könne zwar keinen Wandel in der Gesinnung erreichen, bringe aber den ein oder anderen zum Nachdenken, sagte Schuster im ARD-Fernsehen. Auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widman-Mauz, sprach von einem wichtigen Zeichen. Sie nahm zugleich die Islamverbände in die Pflicht. Diese müssten sich zu einem klaren Nein zu Antisemitismus bekennen, sagte sie der "Passauer Neuen Presse".



Demonstrationen gegen Antisemitismus gab es gestern unter anderem in Erfurt, Magdeburg und Köln. In Berlin, wo sich einige tausend Menschen beteiligten, hatte die Jüdische Gemeinde dazu aufgerufen, unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" aus Solidarität die jüdische Kopfbedeckung aufzusetzen. Hintergrund war der Angriff auf zwei junge Männer mit Kippa in Berlin in der vergangenen Woche.

