Bundespräsident Steinmeier hat vor einem wachsenden Antisemitismus gewarnt.

Dieser sei in Deutschland leider - ähnlich wie in anderen europäischen Staaten - wieder vermehrt zu beobachten», sagte Steinmeier der "Augsburger Allgemeinen". Zu beobachten sei, dass sich ein bis heute tradierter Antisemitismus mit einem Antisemitismus in Teilen muslimisch geprägter Zuwanderergruppen mische. Die sozialen Medien dienten dabei oft der Verbreitung von Hassbotschaften, erklärte Steinmeier. Der Bundespräsident betonte zugleich, dass sich die Mehrheit der deutschen Gesellschaft und der deutsche Rechtsstaat klar gegen Antisemitismus stellten und diesen verurteilten. Der Schutz der Würde jedes Einzelnen habe in der Demokratie einen besonders hohen Stellenwert.