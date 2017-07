Der Zentralrat der Juden in Deutschland wirft der Bundesregierung vor, zu zögerlich gegen Antisemitismus vorzugehen.

Der Vorsitzende Schuster sagte der "Bild am Sonntag", in dieser Legislaturperiode sei kein Beauftragter für die Bekämpfung von Antisemitismus ernannt worden. Man brauche einen solchen Beauftragten aber - als unbürokratische Anlaufstelle für alle Betroffenen, und als jemanden, der regelmäßig über den Stand der Dinge informiere. Auch müsse der Gesetzgeber eine Definition von Antisemitismus auf den Weg bringen. So sei ein Anschlag auf eine Synagoge in Wuppertal vor Gericht nicht als antisemitische Tat eingestuft worden, weil nicht genau festgelegt sei, was Antisemitimus sei.



Schuster äußerte sich auch zur AfD. Er habe das Gefühl, dass die Partei keine Hemmungen hätte, auch gegen jüdische Menschen zu hetzen, wenn das opportun wäre.