Der Zentralrat der Juden in Deutschland unterstützt Forderungen nach einem verpflichtenden Besuch von KZ-Gedenkstätten für Jugendliche. Die Idee sei prinzipiell gut, sagte der Zentralrats-Vorsitzende Schuster im Deutschlandunk. Alle Schüler höherer Klassen sollten nach einer entsprechenden Vorbereitung eine KZ-Gedenkstätte besuchen.

Dies gelte auch für Migranten, die nach Deutschland kämen. Wer selber Flucht und Vertreibung erlebt habe, könne nachvollziehen, wohin Verfolgung und Hass führten. Schuster forderte, die Gedenkstätten mit mehr Geld und mehr pädagogischem Personal auszustatten. Er regte zudem an, Führungen in der Muttersprache von Migranten anzubieten.



Schuster sagte, es gebe unterschiedliche Formen des Antisemitismus. Wenn in einigen arabischen Ländern Judenhass propagiert werde, sei das nichts anderes als das, was man vor mehr als 70 Jahren in der Nazi-Zeit erlebt habe.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.