Antiterror-Razzia In Hessen Festgenommener auch wegen Anschlägen in Tunesien gesucht

An den Antiterror-Razzien in Hessen waren mehr als 1.000 Polizisten beteiligt. (dpa/picture-alliance/Boris Roessler)

In Hessen hat die Polizei bei einer Razzia gegen ein mutmaßliches Salafisten-Netzwerk einen 36-jährigen Tunesier verhaftet.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte, wird er der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verdächtigt. Er soll unter anderem ein Netzwerk an Unterstützern aufgebaut haben, um einen Anschlag in Deutschland zu verüben. Außerdem steht er im Verdacht, die IS-Terrormiliz als Anwerber und Schleuser unterstützt zu haben. Gegen den Mann ermitteln auch die tunesischen Behörden. Er soll unter anderem an dem Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis im März 2015 beteiligt gewesen sein. Damals starben 21 Touristen. Der Mann saß zwischenzeitlich in Deutschland in Haft, eine Auslieferung kam aber nicht zustande. Er wurde seitdem überwacht. Bei den Razzien in Frankfurt am Main und anderen Orten des Rhein-Main-Gebiets wurden mehr als 50 Gebäude durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 16 Verdächtige. Bundesinnenminister de Maizière sagte, die Razzien verdeutlichten die hohe Schlagkraft des deutschen Sicherheitsapparats.