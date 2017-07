Nach Ansicht des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Hofreiter sind Fahrverbote für Diesel-Autos in Innenstädten kaum noch aufzuhalten.

Hofreiter sagte im Deutschlandfunk, mangels politischer Mehrheiten würden Gerichte sie am Ende zum Schutz der Bevölkerung anordnen. Die von der Autoindustrie angekündigten Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen bezeichnete der Grünen-Politiker als unzureichend. In den meisten Fällen sei eine Erneuerung der Hardware erforderlich, um die gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte einzuhalten. Ohnehin sei der Autoindustrie nicht zu trauen, betonte Hofreiter: "Die macht die ganze Zeit Schmu." Er warf Bundesverkehrsminister Dobrindt vor, dem Treiben "absurd" lange zugeschaut zu haben.



Auch die Deutsche Umwelthilfe hält ein Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge für das einzig wirksame Mittel, um konsequent gegen die Luftverschmutzung vorzugehen. Mit einer Klage will sie die baden-württembergische Landesregierung dazu zwingen, in Stuttgart Fahrverbote zu erlassen. Von heute an wird am Stuttgarter Verwaltungsgericht darüber verhandelt. Ministerpräsident Kretschmann setzt inzwischen nur noch auf Nachrüstungen der Diesel-Autos, weil Fahrverbote gegen den Willen der Bundesregierung nicht durchsetzbar schienen.