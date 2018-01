Die Union will erreichen, dass antisemitisch agierende Zuwanderer ausgewiesen werden.

Aus einem entsprechenden Antragsentwurf der Bundestagsfraktion von CDU und CSU zitiert die Zeitung "Die Welt". Darin heißt es, das Parlament solle die Bundesregierung auffordern, bei den Ländern auf eine konsequente Anwendung des Aufenthaltsgesetzes zu dringen. Wer zum Hass gegen Juden aufrufe, jüdisches Leben in Deutschland ablehne oder das Existenzrecht Israels infrage stelle, könne keinen Platz in Deutschland haben. Der Antrag soll vor dem Holocaust-Gedenktag am 27. Januar eingebracht werden. Unions-Fraktionsvize Harbarth sagte der Zeitung, damit wole man auch dem Antisemitismus von Migranten mit arabischem oder afrikanischem Hintergrund entschieden entgegentreten.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.