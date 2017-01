Antrittsbesuch Außenminister Gabriel zu Gast bei französischem Kollegen Ayrault

Bundesaußenminister Gabriel wird in in Paris von seinem Kollen Ayrault begrüßt. (Kay Nietfeld, dpa / picture alliance)

Der neue Bundesaußenminister Gabriel hat nach der Übernahme der Amtsgeschäfte seinen französischen Kollegen Ayrault besucht.

In Paris sprachen sich beide für eine stringente Europa-Politik aus. Gabriel betonte mit Blick auf den Regierungswechsel in Washington, es gebe keinen Grund, Angst vor der Zukunft zu haben - vielmehr bestehe Anlass zu Selbstbewusstsein. Ein starkes Europa sei auch im Interesse der USA. Zu Spekulationen, der neue US-Präsident Trump könnte die Sanktionen gegen Russland lockern, wiesen beide auf die geltenden Bedingungen hin. Erst wenn es Fortschritte bei der Umsetzung des Friedensabkommens für die Ukraine gebe, kämen Änderungen bei den von der EU und den USA verhängten Strafmaßnahmen in Frage.