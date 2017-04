Bundesaußenminister Gabriel reist heute zu seinem Antrittsbesuch in die britische Hauptstadt London.

Er ist verabredet zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Johnson sowie mit dem Minister für den EU-Austritt, Davis. Das Auswärtige Amt teilte mit, Gabriel wolle in London deutlich machen, dass Deutschland eine weiterhin enge Partnerschaft der Europäischen Union mit Großbritannien anstrebe.



Die britische Premierministerin May hatte in der vergangenen Woche offiziell den Austritt ihres Landes aus der EU beantragt. Die Verhandlungen dazu sind auf zwei Jahre angesetzt.