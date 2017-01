Antrittsbesuch Erste Auslandsreise führt neuen Bundesaußenminister Gabriel nach Paris

Der neue Außenminister Sigmar Gabriel (dpa/Bernd von Jutrczenka)

Einen Tag nach seinem Amtsantritt als Bundesaußenminister reist der SPD-Politiker Gabriel heute nach Paris.

Dort will er mit seinem französischen Amtskollegen Ayrault über Europapolitik und internationale Fragen sprechen. Damit folgt Gabriel einer Tradition, dass der deutsche Chefdiplomat nach seiner Amtsübernahme zuerst den wichtigen Verbündeten besucht. Gabriel hatte gestern seinen Partei-Kollegen Steinmeier als Außenminister abgelöst. Dieser tritt am 12. Februar zur Bundespräsidentenwahl an.