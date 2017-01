Antrittsbesuch Gabriel und Ayrault für starkes Europa

Bundesaußenminister Gabriel wird in in Paris von seinem Kollen Ayrault begrüßt. (Kay Nietfeld, dpa / picture alliance)

Bundesaußenminister Gabriel und sein französischer Kollege Ayrault haben die Bedeutung Europas in der Welt hervorgehoben.

Nach Gabriels Antrittsbesuch in Paris erklärte Ayrault, solange Deutschland und Frankreich in die gleiche Richtung schauten, komme Europa voran. Gabriel betonte, es müsse inhaltlich und öffentlich stets sichtbar werden, dass Berlin und Paris möglichst überall gemeinsame Positionen vertreten. Mit Blick auf den Regierungswechsel in Washington fügte er hinzu, es gebe keinen Grund, Angst vor der Zukunft zu haben. Vielmehr bestehe Anlass zu Selbstbewusstsein. Ein starkes Europa sei auch im Interesse der USA, erklärte Gabriel weiter.



Zu Spekulationen, der neue US-Präsident Trump könnte die Sanktionen gegen Russland lockern, wiesen beide auf die geltenden Bedingungen hin. Erst wenn es Fortschritte bei der Umsetzung des Friedensabkommens für die Ukraine gebe, kämen Änderungen bei den von der EU und den USA verhängten Strafmaßnahmen in Frage.