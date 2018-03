Antrittsbesuch in Paris

Bundeskanzlerin Merkel hat sich entschlossen gezeigt, mit Frankreich zusammen die Reform der Europäischen Union voranzutreiben.

Die CDU-Vorsitzende sagte bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron in Paris, man wolle jetzt gemeinsame Wege finden. Bis Juni sollten Ergebnisse erzielt werden. Zugleich deutete Merkel an, dass es nicht zu jedem Reformvorschlag Macrons Einvernehmen gebe.



Die Bundeskanzlerin äußerte sich zugleich zur Krise zwischen Großbritannien und Russland nach dem Gift-Anschlag. Sie sprach von einer schwierigen Situation und kündigte an, sie werde mit Macron beraten, welches die richtige Reaktion sei.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.