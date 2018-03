Antrittsbesuch in Paris

Deutschland und Frankreich streben bis zum EU-Gipfel im Juni eine Grundsatzeinigung bei den EU-Reformen an. Bundeskanzlerin Merkel sagte in Paris, Deutschland und Frankreich hätten in der Vergangenheit gemeinsam schon viel auf den Weg gebracht.

Sie habe den festen Willen, dies wieder zu erreichen. Zugleich deutete die CDU-Vorsitzende an, dass man nicht von Haus aus einer Meinung sei. Frankreichs Präsident Macron betonte, Europa habe lange auf das deutsch-französische Paar gewartet. Jetzt sei man bereit. Macron hatte vor einem halben Jahr umfangreiche Vorschläge zur Reform der EU und der Währungsunion vorgelegt.

