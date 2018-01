Österreich und Deutschland wollen die illegale Migration in die EU reduzieren und die Außengrenze der Europäischen Union stärken.

Das betonten Bundeskanzlerin Merkel und ihr österreichischer Amtskollege Kurz bei dessen Antrittsbesuch in Berlin. Gleichzeitig räumten beide ein, dass es in der Europapolitik unterschiedliche Positionen zu bestimmten Themen gebe. In der Vergangenheit hatte es vor allem Diskussionen über den richtigen Weg in der Flüchtlingspolitik gegeben.



Merkel und Kurz erläuterten weiter, dass die Westbalkanländer die Perspektive eines EU-Beitritts haben müssten. Zudem ging es in dem Gespräch um die deutsche Pkw-Maut, gegen die Österreich klagt. Mit Blick auf den Koalitionspartner von Kurz' konservativer ÖVP, die rechtspopulistische FPÖ, sagte Merkel, man werde die neue österreichische Regierung an ihren Taten messen.



Kurz war mittags in Berlin angekommen und mit militärischen Ehren empfangen worden. Morgen trifft er sich mit Bundespräsident Steinmeier.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.