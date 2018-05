Bundesaußenminister Maas reist heute zu seinem Antrittsbesuch nach Russland.

Bei den Gesprächen mit seinem Amtskollegen Lawrow soll es unter anderem um die Lage in Syrien und der Ostukraine sowie um das deutsch-russische Verhältnis gehen. Thema dürfte aber auch die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch US-Präsident Trump sein. Deutschland und Russland wollen - ebenso wie Frankreich und Großbritannien - weiter an der Vereinbarung mit Teheran festhalten. In der kommenden Woche wird Bundeskanzlerin Merkel zu einem Treffen mit Präsident Putin in Moskau erwartet.

