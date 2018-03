Der neue Bundesaußenminister Maas hat die wachsende Verantwortung Deutschlands in der Welt betont.

Zwar brauche niemand eine deutsche Außenpolitik, die sich selbst überschätze, sagte der SPD-Politiker bei der Amtsübergabe im Auswärtigen Amt in Berlin. Aber eine Außenpolitik, die sich wegducke, sei in dieser Weltlage womöglich noch gefährlicher. Maas zählte zu seinen vorrangigen Aufgaben die Stärkung des Zusammenhalts in der EU. Vor allem der Westen und der Osten Europas dürften nicht weiter auseinanderdriften. Der bisherige Justizminister war am Mittag als Nachfolger von Sigmar Gabriel im Amt vereidigt worden.



Gabriel verabschiedete sich mit einem Appell zu mehr außenpolitischem Selbstbewusstsein aus dem Amt. Europa müsse seine Interessen deutlicher definieren und durchsetzen, sagte er. Europa dürfe sich nicht wohlfühlen mit dem Zitieren eigener Werte angesichts der Herausforderungen und Turbulenzen in der internationalen Politik. Mit Blick auf US-Präsident Trump meinte Gabriel, die Vereinigten Staaten hätten lange als verlässlichster Partner des Westens gegolten, das sei inzwischen nicht mehr so.

