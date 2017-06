Mehr als 60 bekannte Wissenschaftler, Wirtschaftsführer und Politiker geben der Welt noch drei Jahre Zeit, um beim Klimaschutz die Wende zu schaffen.

In einem Appell an den G20-Gipfel, den das Fachmagazin Nature veröffentlicht hat, schreiben sie, wenn es nicht gelinge, den weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen spätestens im Jahr 2020 zu senken, sei es kaum noch möglich, die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen.



Die Autoren nennen sechs Bereiche, in denen es bis 2020 grundlegende Fortschritte geben müsse: Energie-Erzeugung, Infrastruktur, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Finanzen. Unter anderem müsse der Anteil erneuerbarer Energien von knapp 24 auf mindestens 30 Prozent steigen. Alle Kohlekraftwerke müssten abgeschaltet und die Zerstörung der Wälder gestoppt werden. Der Marktanteil von Elektroautos müsse weltweit von einem auf 15 Prozent steigen. Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs müsse verdoppelt und der Treibhausgas-Ausstoß von Flugzeugen um 20 Prozent verringert werden.



Viele Länder seien in vielen Bereichen schon auf einem guten Weg, schreiben die Autoren. Davon profitiere auch die Wirtschaft. In den vergangenen drei Jahren sei der weltweite CO2-Aussto�? aus fossilen Energiequellen nicht gestiegen - trotz eines Wirtschaftswachstums von mindestens 3,1 Prozent pro Jahr. Auch private Investoren dächten um. So hätten die beiden größten Fonds der Welt, BlackRock und Vanguard, den Ölkonzern ExxonMobil dazu gezwungen, die Profite aus Klimaschutzmaßnahmen offenzulegen. Und der milliardenschwere norwegische Pensionsfonds befrage die Banken, in die er investiert, nach deren Beitrag zum Klimaschutz.



Zu den Hauptautoren des Appells gehören die frühere Generalsekretärin des Sekretariats der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, Christina Figueires, und der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Hans Joachim Schellnhuber.



Laut dem letzten Allianz Climate and Energy Monitor haben zwar die meisten G20-Staaten die Rahmenbedingungen für Investitionen in den Klimaschutz verbessert. Der Studie zufolge müssten die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer aber doppelt so viel in den Klimaschutz investieren wie jetzt. Bis 2035 seien jedes Jahr mindestens 700 Milliarden Dollar nötig, um die Erderwärmung wie vereinbart auf deutlich weniger als zwei Grad zu begrenzen.



Den Report erstellt die Allianz-Versicherung jedes Jahr gemeinsam mit den Umweltschutzorganisationen Germanwatch und New Climate Institute. Demnach besteht der mit Abstand höchste Investitionsbedarf in Indien, gefolgt von Südafrika, Brasilien, Indonesien und China. Die besten Rahmenbedingungen für Klimaschutz-Investitionen sehen die Autoren der Studie in Deutschland, Großbritannien und Frankreich, aber auch China habe die Bedingungen deutlich verbessert. Dort seien im vergangenen Jahr mehr Photovoltaik-Anlagen installiert worden als in allen anderen G20-Ländern zusammen.