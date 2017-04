Außenminister Gabriel, SPD, hat die internationale Gemeinschaft zum entschlossenen Kampf gegen die Hungerkrise in Afrika aufgerufen.

Deutschland sei einer der größten humanitären Geber, könne diese Katastrophen aber nicht alleine abwenden, schreibt Gabriel in einem Beitrag für die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Mehr als 100 Millionen Menschen litten Not und Hunger. In Nordost-Nigeria, am Horn von Afrika und im Jemen sei die Situation besonders bedrohlich. Nur mit schneller humanitärer Hilfe lasse sich eine Katastrophe noch größeren Ausmaßes verhindern.



Gabriel hat für heute zu einer internationalen Konferenz gegen die Hungersnot eingeladen.