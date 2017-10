Bundespräsident Steinmeier hat vor Feindschaften im Land gewarnt.

Bei vielen Menschen herrsche ein tiefes Nachdenken darüber, was geschehen sei, erklärte das Staatsoberhaupt in Berlin mit Blick auf das Ergebnis der Bundestagswahl. Manche seien erschrocken gewesen, andere empört. Jeder spüre, dass sich das politische Klima nicht nur in den Parlamenten, sondern auch innerhalb der Gesellschaft verändere. Bei allen Kontroversen müsse allerdings dafür gesorgt werden, dass die demokratische Kultur in Deutschland erhalten bleibe, forderte der Bundespräsident.