Apple kehrt nach Hause zurück. Das wertvollste Unternehmen der Welt und der mächtigste Mann der Welt stehen Seit an Seit – obwohl Konzernchef Tim Cook nicht gerade als Trump-Fan gilt. Und doch beschert er dem US-Präsidenten jetzt einen großen Triumph. Trump hält die Hände auf – und Apple gibt großzügig. 31 Milliarden Euro Steuern auf Auslandsgewinne. Trumps Steuerreform in den USA wirkt und Europa steht mit leeren Händen da. Eine Erfolgsgeschichte, ganz nach dem Geschmack des US-Präsidenten.

Aber: Wenn sich Tim Cook jetzt hinstellt und von einem tiefen Gefühl der Verantwortung spricht, davon den Menschen etwas zurückzugeben, dann ist das in erster Linie Marketing. Das Gerede von sozialer Verantwortung übertüncht, dass es sicher auch Geschenke, und keine kleinen, an die Aktionäre geben wird. Und: Wirklich sozial wäre, wenn Apple in den USA keinen neuen Campus eröffnet, sondern eine Produktionsstätte - wenn iPhones und Co. in den USA hergestellt würden, zu fairen Bedingungen.

Das Potenzial, gesellschaftlich zu spalten

Für Donald Trump indes ist klar, die Steuerreform wird zum Jobwunder – auch wenn Apple offen lässt, ob die 20.000 Jobs nicht ohnehin geplant waren. Zudem: Kurzfristig sind die Steuermilliarden ein Segen für den US-Haushalt. Langfristig aber wird die Steuerreform ein finanzieller Kraftakt, weil niedrigere Steuersätze auch weniger Staatseinnahmen bedeuten. Und obendrein hat sie das Potenzial, gesellschaftlich zu spalten: Spätestens im nächsten Jahr, wenn etwa Familien ihre Steuererklärung machen, werden einige wohl sehen, dass sie künftig nicht weniger, sondern mehr zahlen.

Aus europäischer Sicht ergibt sich nun dennoch ein Problem: Trump hat die USA für Unternehmer attraktiver gemacht – und das ist eine gewaltige Herausforderung für Europa und vor allem für Deutschland. Als Standort mit mehreren global agierenden Weltkonzernen.

Nur darf die Antwort nicht automatisch lauten: Die USA senken die Steuern, wir machen mit. Deutschland und auch die EU sollten sich nicht auf das Steuerdumping einlassen – denn das würde die ohnehin schon nicht sehr ausgeprägte Steuermoral noch weiter untergraben. Es ist dem kleinen Steuerzahler angesichts von Paradise Papers und Co. nicht zu vermitteln, dass Unternehmen entlastet werden, sie selbst aber weiter brav blechen dürfen.

Zeit für mehr Gemeinsamkeit in europäischer Steuerpolitik?

Die deutsche Politik muss stattdessen fragen, wie ein Standort aus Unternehmenssicht attraktiv bleiben kann. Investitionen werden nicht nur wegen niedriger Steuersätze getätigt. Es geht auch um die Infrastruktur, analog wie digital. Es geht um Fachkräfte – aber auch darum, wie überschaubar die Bürokratie ist. Auch das sind Standortvorteile, die in die Waagschale gehören.

Und auch Europa sollte sich jetzt fragen, ob es nicht an der Zeit ist für mehr Gemeinsamkeit in der Steuerpolitik, beim Mindeststeuersatz für Unternehmen etwa. Sollte hier ein Umdenken einsetzen, dann wäre es Apple mit seiner Steuerheimkehr zu verdanken, der Konzern, der zuvor mit der Steuerflucht nach Irland, die Union gespalten hat.

Sina Fröhndrich, Jahrgang 1984, ist Redakteurin in der Abteilung "Wirtschaft und Gesellschaft". Sie ist aufgewachsen in Brandenburg und hat Alte Geschichte, Evangelische Theologie und Journalistik in Leipzig und Florenz studiert. Vor ihrem Volontariat beim Deutschlandradio hat sie beim Lokalradio der Universität Leipzig mephisto 97.6, MDR Info, MDR Sputnik und DRadio Wissen gearbeitet.