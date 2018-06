Nach tagelanger Reise über das Mittelmeer haben die 629 Passagiere des Flüchtlingsschiffs "Aquarius" Spanien erreicht. Die ersten gingen heute früh in der Hafenstadt Valencia an Land. Sie waren schon vorher auf ein italienisches Marineschiff umgestiegen und gelten als besonders hilfsbedürftig.

Die "Aquarius" selbst und ein weiteres Schiff mit Flüchtlingen warten vor der Küste Valencias und sollen dort im Laufe des Tages anlegen. Alle 629 Flüchtlinge, die heute an Land gebracht werden, waren vor einer Woche vor Libyen aus dem Mittelmeer gerettet worden. Italien und Malta weigerten sich, die Migranten aufzunehmen. Schließlich bot sich die spanische Regierung an. Nach ihrer Ankunft in Valencia werden die Menschen zunächst von Medizinern und Psychologen untersucht. Ein Teil von ihnen soll später von Frankreich aufgenommen werden.



Die neue italienische Regierung hat erneut klargestellt, dass sie Flüchtlingsorganisationen nicht länger gestatten wird, Migranten, die sie im Mittelmeer aufgenommen haben, nach Italien zu bringen. Innenminister Salvini sagte wörtlich, Italien wolle nicht länger einem illegalen Einwanderungsgeschäft Beihilfe leisten. Zuvor hatte der Parteichef der rechtgerichteten Regierungspartei Lega angekündigt, zwei Schiffen deutscher Hilfsorganisationen ebenfalls die Einfahrt in italienische Häfen zu verweigern.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.