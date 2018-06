Der Streit zwischen Italien und Frankreich über den Umgang mit dem Flüchtlingsschiff "Aquarius" wird schärfer.

Der italienische Ministerpräsident Conte sagte, Italien akzeptiere keine Belehrungen von Ländern, die sich immer abgewendet hätten, wenn es um die Einwanderung gehe. Innenminister Salvini von der rechten Lega verlangte eine Entschuldigung von Frankreich. Die italienische Regierung bestellte zudem den französischen Botschafter ein. Man habe deutlich gemacht, dass man die Kritik des französischen Präsidenten Macron nicht akzeptieren könne, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums.



Macron hatte die Weigerung Italiens, die mehr als 600 Flüchtlinge an Bord des Schiffs aufzunehmen, als zynisch und verantwortungslos bezeichnet. An Italien appellierte er, das internationale Seerecht zu achten. Inzwischen erklärte sich Spanien zur Aufnahme der Menschen bereit.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.