Im Königreich Bahrain auf der Arabischen Halbinsel ist der Menschenrechtler Nabil Radschab wegen kritischer Äußerungen zum Krieg im Jemen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Bahrain ist Teil der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition, die Luftangriffe im Jemen fliegt. Zudem hatte sich der 53-jährige Radschab kritisch über Haftbedingungen in Bahrain geäußert. Sein Anwalt teilte mit, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Radschab sitzt bereits eine zweijährige Haftstrafe ab, weil er in TV-Interviews Falschinformationen verbreitet haben soll. Der Menschenrechtler gehörte zu den Anführern der Proteste in Bahrain während des Arabischen Frühlings.

