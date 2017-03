Die Arabische Liga hat den internationalen Terrorismus verurteilt.

Der jordanische König Abdullah erklärte auf einem Gipfeltreffen der Organisation in Amman, der Terrorismus bedrohe die Araber und Muslime stärker als alle anderen. Ein weiteres Thema der Konferenz ist der Nahost-Konflikt. Mehrere Redner kritisierten die israelische Siedlungspolitik und forderten eine Zwei-Staaten-Lösung. Palästinenserpräsident Abbas betonte, er werde keine zeitlich begrenzte Lösung des Konflikts akzeptieren. Auch der israelische Vorschlag, zunächst einen regionalen Rahmen zu schaffen, werde nicht funktionieren, meinte Abbas.



In der Altstadt von Jerusalem griff eine Palästinenserin mit einem Messer Polizisten an. Sie wurde erschossen.